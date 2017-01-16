(Görüntülü Haber) Kırgızistan'da düşen kargo uçağının enkazından görüntüler (3)
Bişkek Manas Havalimanı'na iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait kargo uçağı binaların üzerine düştü. Olay yerinden çekilmiş enkaz görüntülerinde uçağın arka yarısı bütün halinde yere çakılmış olarak görülüyor. ...
16 Ocak 2017 Pazartesi 15:49
Bişkek Manas Havalimanı'na iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait kargo uçağı binaların üzerine düştü. Olay yerinden çekilmiş enkaz görüntülerinde uçağın arka yarısı bütün halinde yere çakılmış olarak görülüyor.
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