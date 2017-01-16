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(Görüntülü Haber) Kırgızistan Başbakan Yardımcısı: Uçak pilot hatasından düştü

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammetkali Abulgaziev, ACT Havayollarına ait düşen Türk kargo uçağının olumsuz hava şartlarından dolayı düşmediğini, kazanın pilot hatasından kaynaklanabileceğini söyledi. Yapılan resmi açıklamaya...

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammetkali Abulgaziev, ACT Havayollarına ait düşen Türk kargo uçağının olumsuz hava şartlarından dolayı düşmediğini, kazanın pilot hatasından kaynaklanabileceğini söyledi. Yapılan resmi açıklamaya göre kazada 31 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Kırgızistan Muhabiri Aliyev Abdulhalil’in edindiği bilgilere göre uçak düşmeden önce iniş izni istedi. Kırgızistan Başbakan Yardımcısı “kazanın olumsuz hava koşullarından meydana gelmediğini, uçağın sabah yerel saatle 7:15’te düştüğünü, kazanın pilotaj hatasından kaynaklanabileceğini” söyledi. Kaza gerçekleşene kadar 11 uçak piste iniş yaptı. Yapılan resmi açıklamada ölü sayısı 31 olarak açıklandı, 11 kişi ise enkazın altından sağ kurtarıldı ve tedavi altına alındı. Yaklaşık 20’ye yakın ev tamamen yıkıldı. Kaza sabah erken saatlerde meydana geldiği için enkazın altında çoğunlukla okula giden çocuklar kaldı. Enkazdan yaralı olarak şu ana kadar 6 çocuk sağ kurtarıldı.

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