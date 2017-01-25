Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

(Görüntülü Haber) Kılıçlı şahıs, Hannover'de benzin istasyonu soydu

Hakan Aytaş / Hannover, 25 Ocak () - Almanya'nın Hannover kentinde maskeli bir kişi, kılıçla benzin istasyonunu soydu. Hannover polisinin verdiği bilgiye göre, kılıçlı soyguncu 22 Ocak Pazar günü saat 09.25 sularında Davenstedter Caddesi'ndeki...

Hakan Aytaş / Hannover, 25 Ocak () - Almanya'nın Hannover kentinde maskeli bir kişi, kılıçla benzin istasyonunu soydu. Hannover polisinin verdiği bilgiye göre, kılıçlı soyguncu 22 Ocak Pazar günü saat 09.25 sularında Davenstedter Caddesi'ndeki benzin istasyonuna geldi. Soyguncu, elindeki geleneksel Japon kılıç modeli 'katana'yı doğrultarak kasiyeri tehdit etti. Kasiyerin kasayı açmaması üzerin soyguncu bu kez tezgahın arkasına geçerek kılıcını bir kez daha kasiyere doğrulttu. Daha fazla direnmeyen kasiyerin kasayı açmasından sonra soyguncu paraları alarak uzaklaştı. Hannover polisi, bu ilginç soygunun görüntülerini basına dağıtarak soyguncunun yakalanması için yardım istedi. Polis, soyguncunun 30-40 yaşlarında, 1.70 boyunda, koyu renk saçlı ve muhtemelen Doğu Avrupalı olduğunu bildirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55