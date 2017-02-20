(Görüntülü Haber) Kiev'de polisle gösterciler birbirine girdi: 10 yaralı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de üç yıl önceki kanlı çatışmaların yıl dönümünde hükumeti protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Kiev’in merkezindeki Bağımsızlık Meydanı ve Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanan yüzlerce kişi, iktidara istifa çağrılarında bulundu. Ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden “halk cumhuriyetleri” ile ticari ilişkilere son verilmesini isteyen aşırı göstericiler, Devlet Başkanlığı binasına doğru yürüyüşe geçince polisin müdahalesiyle karşılaştı. Çıkan olaylarda ikisi ağır 10 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin polis olduğu bildirildi. 5 gösterici de gözaltına alındı. Bu arada Ukrayna’nın doğusundaki Avdeyevka kasabasında da çatışmalar yeniden alevlendi. Ukrayna’nın doğusunda bazı muhalif milletvekilleri ve milliyetçi gruplar, demir yollarını bloke ederek, “teröristlerin finansmanını kesme” gerekçesiyle “ayrılıkçı” bölgeden kömür sevkıyatını engellemeye devam ediyor. Ukrayna Güvenlik Teşkilatı, ihtilalin üçüncü yıl dönümü nedeniyle 18-22 Şubat tarihleri arasında Kiev'de düzenlenecek gösterilere provokasyonun karışma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişlerdi.