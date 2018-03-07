Sonat Kerem / Kiev, 7 Mart () - Kiev’de dün gece trafikte, istihbarat yetkilileri ve polis arasında yaşanan bir kavgada el bombaları atıldı. Bir aracın tamamen yandığı olayda, bir kişinin de yaralandığı bildirildi. Obozrevatel haber sitesi, olayın Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilileri ile polis arasında yaşandığını iddia etti. Habere göre, mühimmat satma girişiminde bulunan bir polis amiri, istihbarat görevlileri tarafından kontrol edildiği sırada gözaltına alınmak istenince el bombası fırlattı. İki el bombasının isabet ettiği otomobil infilak etti. Görüntü Dökümü - Olay yerinden görüntüler
(Görüntülü Haber)Kiev'de polis ile istihbarat yetkilileri arasında kavga çıktı
Sonat Kerem / Kiev, 7 Mart () - Kiev’de dün gece trafikte, istihbarat yetkilileri ve polis arasında yaşanan bir kavgada el bombaları atıldı. Bir aracın tamamen yandığı olayda, bir kişinin de yaralandığı bildirildi. Obozrevatel haber sitesi,...
07 Mart 2018 Çarşamba 17:41
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