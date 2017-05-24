(Görüntülü Haber) Kiev'de milliyetçiler, yabancıların işlettiği kafeyi bastı

Milliyetçi eğilimlerin son dönemde yükselişe geçtiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, radikal milliyetçiler, Arapların işlettiği bir kafeye baskın düzenledi. Kiev’in merkezinde Araplar tarafından işletilen “Linas Caffe” adlı kafeye giren aşırı milliyetçiler, çalışanlara tehditler savurdu. “Ey yabancı, buranın sahibinin Ukraynalı olduğunu unutma” diye slogan atarak kafeye giren, aralarında kamuflaj kıyafetlilerin ve dazlakların da olduğu radikaller, Ukraynaca bilmediği için Arap personelleri tehdit etti. Şirketin izin belgelerine el koyan ve kafenin kapatılmasını isteyen grup, daha sonra halkı yabancılara karşı kışkırtan konuşmalar yaptı. Polisin milliyetçi grubu engellemediği görüldü.