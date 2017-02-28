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(Görüntülü Haber) Kiev'de köprü çöktü

Ukrayna'nın başkenti Kiev?in Şulyavka semtinde yıkılmaya yüz tutan bir araç köprüsü dün akşam saatlerinde çöktü. Olayda bir otomobil zarar görürken, trafik felç oldu. Kiev?de Pobeda Bulvarı?nda bulunan Şulyavka Köprüsü?nün bir...

Ukrayna'nın başkenti Kiev?in Şulyavka semtinde yıkılmaya yüz tutan bir araç köprüsü dün akşam saatlerinde çöktü. Olayda bir otomobil zarar görürken, trafik felç oldu. Kiev?de Pobeda Bulvarı?nda bulunan Şulyavka Köprüsü?nün bir bölümü çöktü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda, köprünün altında bulunan bir otomobil hasar gördü. Bölgedeki ikinci el eşya pazarında çıkan yangılar nedeniyle yıpranan köprü uzun süredir bakıma alınmayı bekliyordu. Köprünün en son 1964 yılında bakımının yapıldığı belirtildi. Kiev Beldiyesi, köprüyü yıkarak yerine köprülü kavşak inşa etmeyi planlıyordu.

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