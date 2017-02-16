(Görüntülü Haber) Kıbrıs müzakerelerinde Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis toplantıyı terk etti (2)

(Ek bilgilerle ve aktüel görüntü dökümüyle) Ali Ruhluel / Lefkoşa, 16 Şubat () - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis bugün yeniden bir araya geldi. Görüşme ara bölgede, BM tesislerinde yapıldı. Liderler bugünkü görüşmede, Rum Meclisi’nin Enosis plebisitinin okullarda anılması kararını ele aldılar. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı'na dönüşünde yaptığı açıklamada, Rum Lider Anastasiadis’e, Rum Meclisi’nin Enosis plebisitinin okullarda anılması kararının yarattığı sıkıntıyı ve talihsizliği izah etmeye çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum liderin kendilerini dinlemek yerine 5 sayfalık bir metin ile toplantıya geldiğini, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin konuyu toparlayan bir konuşma yaparken Anastasidis’in öfkeyle "Söyleyecek Bir Şeyim yok” diyerek toplantıyı terk ettiğini ifade etti. Akıncı, bu davranışın saygı çerçevesinin çok dışında olduğunu söyleyerek, Rum Lider Anastasiadis'in bu davranışına müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Akıncı: “Kapıyı çarpıp çıktı” KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugünkü liderler görüşmesinde Rum liderin kapıyı vurup, çıktığını söyledi. Akıncı, “Söyleyecek bir şeyim yok" diyerek kapıyı çarpıp, çıkıp gittiler; adını da Akıncı terk etti koydular” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Toplantıların bir adabı var. Rum liderliği kendi eliyle yarattığı bu durumu düzelttiğinde, çekip gittiği kapıyı açmak yine kendi elindedir. Yarattıkları bu durumu düzeltmek kendi ellerindedir ve Kıbrıs'ın her iki tarafında çözüm isteyen herkes, Rum liderliğinden bunu beklemektedir” ifadelerini kullandı. Akıncı, Anastasiadis’in Mecliste alınan “Enosis” kararı üzerine Kıbrıs Türk tarafında oluşan endişe ve hassasiyetlere saygı göstermediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bugün beklediğimiz sonuç bu değildi. Rum liderin halkımızın ve kendi toplumunun içinde doğan hassasiyetlere dikkat etmesini beklerdik” dedi. Akıncı, anlayıp düzeltmenin Rum liderliğinin elinde olduğunu kaydederek, “Bunu yapmak yerine bize 'abartmayın' denildi. Gösterdiğimiz tepki abartılı değil, az biledir” şeklinde devam etti. "Enosis kararı iptal edilmeli" Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Meclisi'nde Enosis kararının iptal edilmesi gerektiğini belirterek, Rum liderin ilk önce bu kararı benimsemediğini halkına açıklaması, ardından da bu kararın iptalini gündeme getirmesi gerektiğini söyledi.