(Görüntülü Haber) Kıbrıs müzakereleri Cenevre'de başladı

Ali Ruhluel, Lefkoşa 9 Ocak () - Kıbrıslı liderler, uzun bir aradan sonra ilk kez gerçekleştirilecek uluslararası Kıbrıs konferansı öncesinde bugün Cenevre’de yeniden bir araya geliyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM’nin Cenevre Ofisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek görüşmesi Türkiye saatine göre saat 11.00 başladı. Müzakerelerde bugün “Mülkiyet” konusunu ele alacağı açıklanan liderler, “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nı da görüşüp, “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili bir “beyin fırtınası” toplantısı yapacak. Bu arada, liderler ve delegasyonları bu akşam zirve nedeniyle Cenevre’de bulunan Türk ve Rum siyasi parti başkanlarıyla yemekte görüşecek. Mont Pelerin’in sonuçsuz kalması üzerine adada yoğunlaştırılmış müzakereler gerçekleştiren liderler bugün Cenevre’de başlayacakları zirvede 3 gün müzakere edip, istenilen sonuca ulaşılması halinde garantörlerin de katılacağı uluslararası konferansa geçecek. “güvenlik ve garantiler” konusunda “beyin fırtınası” “Mülkiyet”le başlayacak olan liderler bugün ayrıca “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nı ele alacak ve “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili bir “beyin fırtınası” toplantısı yapacak. Tamamlanmaması halinde “Yönetim ve Güç Paylaşımı”na salı günü devam edilecek müzakerelerde aynı gün “Ekonomi” ve “AB konuları” ele alınacak. Salı akşamı çözümün uygulamasıyla ilgili konular ve çözümün finansmanını görüşecek olan liderler, çarşamba sabah “Toprak” ana başlığını müzakere edecek. Tarafların bu aşamada karşılıklı haritalar sunması bekleniyor.Çarşamba öğleden sonra ise “Mülkiyet” ve diğer çözümlenmemiş konular üzerinde çalışılacak. 5’li konferans Müzakerelerde ilk 3 günde arzulanan ilerleme sağlanması halinde perşembe günü garantörlerin de katılacağı uluslararası konferansa geçilecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılacağı konferansta, tarafların yanısıra garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıya katılacağı bir süre önce açıklanmasına rağmen Türkiye’nin konferansta hangi düzeyde temsil edileceğine ilişkin açıklama henüz yapılmadı. BM Güvenlik Konseyi üyelerinin de hazır bulunması beklenen konferansa, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker da katılacağını açıklamıştı. isviçre ve kıbrıs sorunu Kıbrıs müzakereleri, kasımdan bu yana üçüncü kez İsviçre’ye taşınıyor. Mayıs 2015’ten bu yana müzakerelere devam eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kasım 2016’da Cenevre yakınlarındaki Mont Pelerin kasabasında 2 turlu Kıbrıs zirvesi gerçekleştirdi. Sonuçsuz kalan zirvelerin ardından adada yoğun müzakerelerde bulunan liderler, konuyu, yine uluslararası boyutta ele almak amacıyla İsviçre’ye taşıdı. İsviçre, 1959’da Zurih’te “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurulmasını öngören antlaşmanın yanı sıra 2004’te de Annan Planı’yla ilgili Bürgenstock zirvesine ev sahipliği yapmıştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ KKTC Cumhurbaşkanı akıncı Bm. Cenevre ofisine gelişi Akıncı ve Anastasiadis'in tokalaşması Toplantıdan görüntüler.