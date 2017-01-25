Güldana Nabiyeva / Astana, 25 Ocak, () - Kazakistan, ülkede uygulanmakta olan başkanlık sisteminden vazgeçtiğini açıkladı. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, "Kazakistan, hükümet ile meclisin rolü ve etkisini artıracak bir sistem değişikliğine gidiyor" açıklamasını yaptı. Nursultan Nazarbayev canlı yayında vatandaşlara, Anayasa'ya reform yapılacağını ve bunun için çalışma oluşturulup işe başlandığını ifade etti. Kazakistan, 25 yıldır başkanlık sistemiyle yönetiliyor.
(Görüntülü Haber) Kazakistan, başkanlık sistemini bırakıyor
Güldana Nabiyeva / Astana, 25 Ocak, () - Kazakistan, ülkede uygulanmakta olan başkanlık sisteminden vazgeçtiğini açıkladı. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, "Kazakistan, hükümet ile meclisin rolü ve etkisini artıracak...
25 Ocak 2017 Çarşamba 19:42
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