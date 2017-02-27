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(Görüntülü Haber) Karnavalda bu kez şeker ve çikolata toplayan çocuklar eğlendiler

Hakan AYTAŞ KÖLN, 27 Şubat () - Almanya'da 5. mevsim olarak adlandırılan ve sonuna yaklaşılan karnaval eğlencelerinin keyfini bu kez çocuklar çıkardılar. Karnaval konvoylarından atılan şeker ve çikolataları toplayan çocuklar doyasıya eğlendiler....

Hakan AYTAŞ KÖLN, 27 Şubat () - Almanya'da 5. mevsim olarak adlandırılan ve sonuna yaklaşılan karnaval eğlencelerinin keyfini bu kez çocuklar çıkardılar. Karnaval konvoylarından atılan şeker ve çikolataları toplayan çocuklar doyasıya eğlendiler. Karnavala Türklerin de ilgisi yoğundu. Torbalar şeker ve çikolatalarla doldu Almanya'da her yıl 11 Kasım'da saat 11.11'de başlayan ve dönem dönem yapılan kutlamarla ilkbahara kadar süren karnavalın Rosenmontag (Gül Pazartesi) adı verilen gününde Köln`de tonlarca şeker ve çikolata dağıtıldı. Hem kent merkezinde hem de semtlerdeki kutlamalarda eğlence doruğa çıktı. Porz semtindeki karnavalda çocuklar ve büyükler rengarenk ve birbirinden ilginç kostümleriyle meydanı doldurdular. Karnaval arabalarının geçmesiyle birlikte çocuklar ellerindeki torbaları şeker ve çikolatalarla doldurdular. Çocuklar karnaval konvoyunun geçişi sırasında ellerini havaya kaldırarak, karamela ve şeker manasına gelen ?Kamelle? diye bağırarak konvoydakilere seslerini duyurmaya çalıştılar. Çocuklar şeker ve çikolata toplamak için birbirleriyle yarışırken anne ve babalar da onlara yardım etti. Yetişkinlerin kimi zaman hareketli karnaval şarkılarına eşlik ettiği görüldü. Bu yıl havanın güzel olması nedeniyle karnavala katılım önceki yıllara göre fazlaydı. Karnavala Türklerin ilgisi yoğundu Türkler de karnavala büyük ilgi gösterdiler. Karnavala her yıl katıldığını belirten Nuray Duman, ?Karnavalı çok seviyoruz. Kızım ve yeğenim için ailece geliyoruz? dedi. Karnavala katılan Sinem Güngör, ?Değişik kıyafetler giyiyoruz, eğleniyoruz, hepimiz şarkılar söylüyoruz. Çocuklar için şeker ve çikolata topluyoruz? diye konuştu. Karnavala kuzenleri Maya Hazer ve Ekin Açıkgöz ile katılan Şilan Güngör şunları söyledi ?Karnavala her sene katılırız. Her zaman stant kurardık ama bu yıl burada duruyoruz. Şeker toplayacağız. Bu sene hava da güzel, önceki yıllarda yağmur yağıyordu.? Çocuklar Maya ve Ekin ise, karnavalda şeker toplayacaklarını dile getirdiler. Çocukları Can Ata ile Su'yu karnavala getiren Pınar Türkoğlu, çok eğlendiklerini söyledi. Türkoğlu, ?Karnavala her sene çocuklarımla katılıyorum. İnsanın çocukları olunca mecbur bakın halimize, biz de Pippi Langstrumpf olarak Köln karnavalına katılıyoruz? dedi.

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