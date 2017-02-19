Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Fırat Kalkanı'nda 53 DEAŞ hedefi vuruldu, 16 terörist öldürüldü
53 DEAŞ hedefi vuruldu, 16...
Temel Karamollaoğlu'ndan Referandum ile ilgili flaş açıklama
Karamollaoğlu: Bu dikta rejimine evrilmektir
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyası için Ankara'da bir araya geldi
MHP'li muhalifler 'Hayır' kampanyası başlattı

(Görüntülü Haber) Kara kış Kosova'ya geri döndü

Enis TABAK, KOSOVA, 19 Şubat () - Dün gece yarısı itibariyle başlayan ve aralıksız devam eden kar nedeniyle Prizren beyaza büründü. Meteroloji uzmanlarının 1984 yılında bu yana en soğuk kış olarak uyardıkları Kosova'da havalar gece...

Enis TABAK, KOSOVA, 19 Şubat () - Dün gece yarısı itibariyle başlayan ve aralıksız devam eden kar nedeniyle Prizren beyaza büründü. Meteroloji uzmanlarının 1984 yılında bu yana en soğuk kış olarak uyardıkları Kosova'da havalar gece eksi 25 gündüz ise eksi 10 dereceye kadar düşmştü. Son bir kaç gündür devam eden güneşli havaların ardından kar dün gece yarısından itibaren Kosova'yı etkisi altın aldı. Kosova genelinde etkili olan yağışlı hava Prizren'de yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle ayrı bir güzelliğe bürünen Prizren'de, kartpostallık manzaralar oluştu. Trafiğe kar zincirlerini takmadan çıkan vatandaşlarda zor anlar yaşadılar. Özlemle beklenen beyaz örtü, arabaları ve caddelerin üzerini örtererek, güzel görüntü oluşturdu. Şehir merkezindeki kar manzarası objetiflerimize böyle yansıdı. Kosova Meteroloji Uzmanları tarafından yapılan açıklamada; karla birlikte hava sıcaklığının önümüzdeki pazartesi gününe kadar etkili olacağı belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.