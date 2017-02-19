(Görüntülü Haber) Kara kış Kosova'ya geri döndü

Enis TABAK, KOSOVA, 19 Şubat () - Dün gece yarısı itibariyle başlayan ve aralıksız devam eden kar nedeniyle Prizren beyaza büründü. Meteroloji uzmanlarının 1984 yılında bu yana en soğuk kış olarak uyardıkları Kosova'da havalar gece eksi 25 gündüz ise eksi 10 dereceye kadar düşmştü. Son bir kaç gündür devam eden güneşli havaların ardından kar dün gece yarısından itibaren Kosova'yı etkisi altın aldı. Kosova genelinde etkili olan yağışlı hava Prizren'de yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle ayrı bir güzelliğe bürünen Prizren'de, kartpostallık manzaralar oluştu. Trafiğe kar zincirlerini takmadan çıkan vatandaşlarda zor anlar yaşadılar. Özlemle beklenen beyaz örtü, arabaları ve caddelerin üzerini örtererek, güzel görüntü oluşturdu. Şehir merkezindeki kar manzarası objetiflerimize böyle yansıdı. Kosova Meteroloji Uzmanları tarafından yapılan açıklamada; karla birlikte hava sıcaklığının önümüzdeki pazartesi gününe kadar etkili olacağı belirtildi.