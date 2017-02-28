(Görüntülü Haber)Kamyon şoförü otoyolda akrobasi yaptı

Güney Kore'de bir kamyon şoförünün aniden fren yapmasıyla oluşan tablo otoyolda yürekleri ağza getirdi. Sıkışık trafikte hızla yol alan yük kamyonu, ani bir frenle önce sağa doğru savruldu. Ardından sağ tekerleklerinin üzerine doğru yaklaşık 30 derece yan yatan araç sürat kesmeksizin zigzak çizerek metrelerce ilerledi. Nihayetinde kamyon devrilmezken, çarpışmamak için çabalayan çevredeki araç şoförleri büyük korku yaşadı. Şans eseri kazasız atlatılan o anlar arkada ilerleyen bir aracın seyir kamerasınca kaydedildi.