Enis Tabak Prizren, 27 Ocak () - Filipinler?de düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması?nda Kosova'yı 23 yaşındaki Camila Barraza temsil edecek. Arjantin asıllı Kosova vatandaşı olan Barazza, 29 Ocak?ta Filipinler?de düzenlenecek Miss Universe?te (Kainat Güzellik Yarışması) Kosova'yı temsil edecek. Kraliçe adayının 85 güzel arasından sıyrılıp birincilik tacını takmak için yarışacağı gece, Kosova televizyonlarında da canlı yayınlanacak.
(Görüntülü Haber) 'Kainat Güzellik Yarışması'nda Kosova'yı Arjantin asıllı Camila temsil edecek
Enis Tabak Prizren, 27 Ocak () - Filipinler?de düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması?nda Kosova'yı 23 yaşındaki Camila Barraza temsil edecek. Arjantin asıllı Kosova vatandaşı olan Barazza, 29 Ocak?ta Filipinler?de düzenlenecek Miss Universe?te...
27 Ocak 2017 Cuma 18:36
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