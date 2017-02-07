(Görüntülü Haber) Kabil'de yüksek mahkemeye intihar saldırısı
Afganistan'ın Başkenti Kabil'in merkezinde bulunan Anayasa Mahkemesi'ne bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken 45 yaralı civardaki hastanelere naklediliyor. Görgü tanıkları, otoparka park eden...
07 Şubat 2017 Salı 16:29
Afganistan'ın Başkenti Kabil'in merkezinde bulunan Anayasa Mahkemesi'ne bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken 45 yaralı civardaki hastanelere naklediliyor. Görgü tanıkları, otoparka park eden bir aracın patladığını ve can kaybının artmasından endişe ettiklerini ifade etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
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