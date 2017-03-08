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(Görüntülü Haber) Kabil'de askeri hastaneye saldırı, çatışmalar sürüyor

Levent Recep Öztürk / Kabil, 8 Mart () - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan askeri hastaneye silahlı bir grup tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda askeri birliğin gönderildiği hastanede çatışmalar devam...

Levent Recep Öztürk / Kabil, 8 Mart () - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan askeri hastaneye silahlı bir grup tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda askeri birliğin gönderildiği hastanede çatışmalar devam ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Wezir Ekberhan mahallesinde bulunan askeri hastaneye yerel saatle 09.10 da silahlı ve bombalı bir saldırı düzenlendi. Saldırganların 10 un üzerinde olduğu belirtilirken kapıda 1 saldırganın üzerindeki bomba düzeneğini infilak ettirmesi ardından silahlı militanların hastane binasına girdiği belirtiliyor. Çok sayıda Askeri birliğin gönderildiği askeri hastanede Afgan özel kuvvetleri operasyon başlatırken hastane binasının 4. katında şiddetli çatışmalar yaşandığı hasta ve doktorların akibetlerinin bilinmediği kaydedildi. Olayla ilgil henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Sİlah ve patlam seslerinin yükseldiği bölgede çatışmalar sürerken bölgeye çıkan tüm yollar kapatıldı.

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