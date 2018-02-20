(Görüntülü Haber) Javier Bardem, Antarktika Okyanusu için Almanya Çevre Bakanı ile buluştu

İstanbul, 20 Şubat () - Greenpeace’in “Antarktika Elçisi” dünyaca ünlü oyuncu Javier Bardem, bugün Berlin’de Antarktika’da 1.8 milyon kilometrekarelik dünyanın en büyük koruma alanının oluşturulması için düzenlenen basın toplantısına katıldı, daha sonra da Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendricks ile de bir araya geldi.



Bardem, Ocak ayında Greenpeace’in Arctic Sunrise gemisi ile Antarktika Okyanusu’nda, Ekim ayında toplanacak olan Antarktika Okyanusu Komisyonu’na Almanya’nın öncülüğünde Avrupa Birliği (AB) adına okyanusta koruma alanı oluşturulması için sunulacak teklifi için su yüzüne çıkmamış bilimsel veriler elde etme amacıyla, bir keşif gezisine çıkmıştı. Keşifler sırasında özel bir denizaltı ile insanlık tarihinde ilk defa Antarktika Okyanusu’nun en dibine inildi.



Greenpeace, Bardem ve keşife katılan bilim insanları ile birlikte bugün Berlin’de düzenlediği bir basın toplantısı ile bulgularını açıkladı. Bilimsel araştırmaları yürüten Greenpeace deniz uzmanı Dr. Sandra Schnötter basına yaptığı açıklamada, elde edilen görüntülerin Antarktika Okyanusu’nda bir koruma alanı oluşturulmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğuna işaret etti ve ekledi, ”Alman hükümeti bu alanın oluşturulması için elinden gelen her şeyi yapmalı.”



Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem ise Antarktika Okyanusu’nun derinlerine gerçekleştirdiği dalışı hatırlatarak, “Okyanusun tabanında muazzam bir yaşam çeşitliliği var. Böyle bir çeşitlilikle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Bu çeşitlilik koruma altına alınmalı” dedi.