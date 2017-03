(Görüntülü Haber) Jackie Chan’e dombıra çalıp kaftan hediye etti

Güldana Nabiyeva / Astana, 1 Mart, () - Çin'de düzenlenen popüler şarkı yarışmasında genç Kazak müzisyen, performansını çok beğenip kendisiyle tanışan ünlü aktör Jackie Chan'e dombıra çalıp geleneksel Kazak kaftanı hediye etti. Çin’deki “I am a Singer 2017” ses yarışmasının katılımcısı olan Kazakistanlı genç şarkıcı Dimaş Kudaybergen muhteşem sesiyle gönülleri fethetti. Ülkenin popüler televizyon kanallarından biri olan Hunan TV’de düzenlenen müzik yarışması 21 Ocak’ta başladı. Şarkıcı Dimaş Kudaybergen toplam 14 aşamadan oluşan I am a singer 2017 müzik yarışmasının en genç katılımcısı. Yarışmaya ünlü şarkıcılar da katılıyor. Dimaş, yarışmanın ilk turunda Fransızca SOS D’un Terrien En Detreese şarkısını söyleyerek birinci oldu. Çinli ünlü aktör Jackie Chan, Dimaş’ı görüşmeye davet etti. Kazak şarkıcısı dünyaca ünlü oyuncuya Kazak halkının milli kaftanı şapan hediye ederek dombıra çaldı. Jackie Chan ise Dimaş'a ceket armağan etti. Kazak şarkıcısı Fransızca, İngilizce, Rusça ve Çince şarkı söyledi. 22 yaşındaki şarkıcı yarışmanın 6. aşamasında da Lara Fabian’ın Adagio şarkısını seslendirerek birinci oldu. Dimaş Kudaybergenov’ı “I am a Singer” Çin TV yarışmasında gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum” diye paylaşımda bulundu. Çin'de hızla popüler oldu Genç şarkıcının arkadaşı ve menajeri Alpamıs Şarimov, Çin basınının Dimaş hakkında attıkları manşetlerde “Çinlilere Kazak şoku” ifadelerini kullandıklarını bildirdi. Genç şarkıcının resmi, kıyafetlere ve çeşitli eşyalara basılarak Çin piyasasına sürüldü. Dimaş Kudaybergen, Belarus’un Vitebsk kentinde düzenlenen “Slavyanski Bazar 2015” yarışmasını kazanmış, 2016 yılında ise kültür dalında Kazakistan’ın Kurucu Devlet Başkanı ödülü ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in özel bursuna layık görülmüştü.