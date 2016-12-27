(Görüntülü Haber) İzmir Yeni Kapı Tiyatrosu 'Moliere Efendi' ile Hamburg'da

Yakup ASKERZADEH, HAMBURG () - Rus yazar Mikail Afansyeviç Bulgakov'un eserinden derlenen oyun Çarşamba ve Perşembe akşamı saat 19.00'da Almanya'nın Hamburg kentindeki Mut Tiyatrosu'nda gösterilecek. İZMİR Yeni Kapı Tiyatrosu ekibi, 'Moliere Efendi' oyununu Almanya'nın Hamburg kentinde sahneleyecek. Genel Sanat Yönetmenliğini Mahmut Canbay'ın yaptığı Hamburg'daki Mut Tiyatrosu'nun daveti üzerine liman kentine gelen, Fazilet Masatçı, Nazlı Masatçı Ziyan, Mehmet Küçükgünaydın, Medine Çam, Ensar Albağlar, Cem Uğur, Yağmur Çiçek Ünlü'den oluşan Yeni Kapı Tiyatrosu Çarşamba ve Perşembe akşamı yerel saat ayarıyla 19.00'da daha önce Türkiye'de büyük başarıyla sahnelenen oyunları Hamburg'daki tiyatroseverlerin eleştirisine sunacaklar. Yaklaşık 10 yıl önce kurulan ve özgürlükçü ve tabusuz tiyatro anlayışıyla yola çıkan ve Türkiye'de avangart ve deneysel tiyatrolar arasında önemli yeri olan Yeni Kapı Tiyatrosu aynı zamanda tiyatroların ortak sesi olmayı hedefleyen çatı kuruluşu Türkiye Tiyatrolar Birliği'nin kurucularından. Prova öncesi gezi Rus edebiyatının en önemli mizah ve siyasi hiciv yazarlarından sayılan,1891-1940 yılları arasında yaşayan Rus yazar Mikail Afansyeviç Bulgakov'un “Moliere Efendi” isimli romanından hareketle yönetmen Uğur Akipek tarafından tiyatroya uyarlanan aynı isimdeki oyunda sanat ve iktidar ilişkisi konu ediliyor. Oyun, yaşadığı dönemde, “Güneş Kral” lakabıyla adı tarihe geçen Fransa Kralı XIV. Louis'e olan yakınlığı nedeniyle meslektaşları tarafından sevilmeyen oyun yazarı ve oyuncu Moliere örneğinde, absürt mizahi tarzda sanatçıların yaşadığı ikilemi anlatıyor. İzmirli ekip Mut Tiyatrosu'nda tiyatroda çalışan gruplarla tanışıp, atölye çalışması yaptı. Ardından Hamburg limanını gezdi ve Avrupa'nın en modern konser ve etkinlik salonu kabul edilen, 11 Ocakta açılacak Elbfilarmoni binasını da gitti.