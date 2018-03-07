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(Görüntülü Haber) ITB Berlin Turizm Fuarı 2018 açıldı

Mahmut Tosun Berlin, 7 Mart () - Dünyanın en büyük turizm fuarı olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı ITB, kapılarını 52. kez ziyaretçilerine açarken, 180 ülkeden 10 bin katılımcıyla sektörün dünya çapındaki önemli aktörlerini bir araya...

Mahmut Tosun Berlin, 7 Mart () - Dünyanın en büyük turizm fuarı olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı ITB, kapılarını 52. kez ziyaretçilerine açarken, 180 ülkeden 10 bin katılımcıyla sektörün dünya çapındaki önemli aktörlerini bir araya getirdi. 160 bin metrekarelik 26 salondan oluşan fuarda Türkiye 3079 metrekarelik alanda temsil ediliyor. Oteller, tur şirketleri, turizm acenteleri, araç kiralama servisleri, yerel yönetimler ve valiliklerden oluşan Türkiye?den 400 civarında katılımcı, fuar boyunca kendi tanıtımlarını yapacak. Antalyalı turizmciler Berlin?e dört özel uçak kaldırarak, fuara büyük bir çıkarma yapıyor. Bu yıl Almanya destinasyonunda erken rezervasyonda yüzde 60-80 civarında artış sağlayan Antalya, 2015 senesinin rakamlarına tekrar ulaşmayı hedefliyor. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ise ITB?ye bağımsız bir stantla katılıyor fuara. Egeli turizmcilerin hedefi ise 2018?de tekrar gelişmeye başlayan Almanya pazarını daha da geliştirmek. 7-11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar ilk üç gün kapılarını sadece sektör temsilcilerine açarken, cumartesi ve pazar günleri tüm ziyaretçilere açık olacak.

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