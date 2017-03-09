(Görüntülü Haber)İtalya'da 'Kadınsız Bir Gün' eylemi

Esma ÇAKIR/ROMA-8 Mart,() - Washington merkezli uluslararası 'Women's March' örgütünün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle başlattığı 'Kadınsız Bir Gün' küresel eylem çağrısı birçok ülke gibi İtalya da karşılık buldu. Ülke genelinde birçok şehirde binlerce kadın ve kadın hakları savunucusu erkek meydanlara inerek cinsiyet eşitsizliği, kadına şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etti. Özel sektörde ve kamu kurumlarında çalışan çoğu kadın, çeşitli sendikaların da desteğiyle ekonomik etki yaratmak için bir günlük iş bırakmaya da giderek, küresel greve katıldı. Başkent Roma'daki eylemi, adında kadın cinayetlerine atfı barındıran 'Non Una Di Meno (Bir Kadın Daha Eksik Değil)' hareketi organize etti. 'Bizim hayatımız değerli değilse, biz de grev yaparız' ve 'Her türlü ayrımcılığa karşıyız' yazılı dövizler taşıyan kadınlar, kentin sembollerinden olan tarihi amfitiyatro Kolezyum'um önünden başlayan yürüyüşlerini Trastevere semtinde sonlandırdı. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı kortejde çok sayıda erkek de yer aldı. Bazı erkekler, pembe başta olmak üzere renkli peruklar takarak kadınlara destek oldu. Bu arada, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 8 Mart dolayısıyla yaptığı bir açıklamada kadın cinayetlerine de değinerek, bunun trajik ve huzur bozucu acil bir sosyal durum olduğunu söyledi. Öte yandan İtalya'da son 10 yıl içinde yaklaşık 1800 kadın öldürüldü. Bunların yüzde 72'si aile bireyleri ya da eski sevgilisi ile eşi tarafından öldürülen kadınlar oluşturuyor.