(Görüntülü Haber) İslam ve göçmen karşıtı ‘AfD’ partisinin başkanlığına Özkara seçildi

Almanya’da yükselişte olan popülist sağcı, İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi AfD 11 milyon nüfuslu Baden Württemberg eyaletin AfD teşkilat başkanlığına Ralf Özkara (47) seçildi. Asıl adı Ralf Helbre olan yeni parti başkanı ve aynı zamanda partinin sözcüsü seçilen Ralf Özkara, Türk eşinin soyadını kullanıyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü Stuttgart yakınında Sulz am Neckar kentinde yapılan seçimlere katılan 500’e yakın AfD üyesi 224 oyla Ralf Özkara’yı başkanlığa seçti. Favori gösterilen en güçlü aday Alice Weidel 209 oyda seçimleri kaybeden taraf oldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Youtube’de Ralf Özkara’nın konuşması, seçim kampanyası