(Görüntülü Haber) İran’ın tepkisini çeken video, Büyükelçi: “Doğruysa gerekeni yapacağız”

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı’nda İran vatandaşlarının gümrükteki bir Türk görevli tarafından copla dövüldüğünü gösteren bir videonun sosyal medyaya yayınlanması İran’da büyük tepkiyle karşılandı. İran’ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Taherian Fard, resmi haber ajansı İRNA’ya yaptığı açıklamada, videonun doğruluğunu araştırdıklarını gerçek olması durumunda gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. İranlı Büyükelçi, “Yurttaşlarımıza saygısızlık edilmesine izin vermeyiz. Görüntüleri inceliyoruz, doğruysa uluslararası yasalar kapsamında tepkimizi vereceğiz” diye konuştu. Bugünkü öğle bülteninde görüntüleri yayınlayan İran devlet televizyonu, olaya maruz kalan İran vatandaşların Türkiye’deki İran temsilciliklerine yahut İran içindeki yetkili mercilere başvurabileceklerini aktardı. KONU PARLAMENTOYA TAŞINDI Olaya İran parlamentosu da dâhil oldu. İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi, konunun Dışişleri Bakanlığı tarafından incelemeye alındığını bildirdi. Nakavi, “Bakanlık, olayın doğruluğu konusunda meclisi bilgilendirecek. Meclis, İran vatandaşlarına saygısızlık yapılmasına müsaade etmez” dedi. Sosyal medyada yayınlan ve İran- Türkiye sınırındaki Gürbulak gümrük binasında çekildiği iddia edilen videoda, sırada bekleyen kişilerin belinde tabancalı gümrük görevlisi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından copla şiddet gördüğünü gösteriyor. Doğubayazıt ilçesinde yer alan Gürbulak- Bazergan kapısı, İran- Türkiye arasındaki en büyük gümrük kapısıdır.