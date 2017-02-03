Ekber Karabağ / Tahran, 3 Şubat () - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Twitter’dan paylaştığı, "İran ateşle oynuyor" açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter’dan yaptığı açıklamada tehditlerin İran’ı etkileyemeyeceğini ifade etti. Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İran, güvenliğini halkından aldığından tehditlerden etkilenmez. Biz asla savaşı başlatan olmayacağız, ancak sadece kendi savunma araçlarımıza güveniriz” dedi. Donald Trump, bugün Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda, "İran ateşle oynuyor" ifadesini kullandı. Trump, kendisinin İran'a karşı, Obama kadar "kibar" olmayacağını söyledi.
(Görüntülü Haber) İran’dan Trump’ın tehdidine Twitter’den yanıt: Tehditler İran’ı etkilemez
Ekber Karabağ / Tahran, 3 Şubat () - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Twitter’dan paylaştığı, "İran ateşle oynuyor" açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter’dan yaptığı açıklamada tehditlerin...
03 Şubat 2017 Cuma 16:39
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