Ekber Karabağ / Tahran, 7 Mayıs () - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, yüksek petrol fiyatını desteklemediklerini duyurdu. Tahran'da yapılan petrol fuarı açılış töreninde konuşan Zengene, İran'ın petrol için "makul" fiyattan yana olduğunu belirterek, "Mevcut şartlarda yüksek petrol fiyatlarını desteklemiyoruz. İran, hem üreticiyi daha fazla petrol üretmeye teşvik edecek ve hem küresel ekonomik büyümede sıkıntı yaratmayacak makul fiyattan yanadır. Halı hazırda suni gerilimler petrol fiyatlarının artmasına neden olmuştur" dedi. Petrol fiyatları Kasım 2014'ten bu yana 75 doları aşarak en yüksek düzeye yükselirken bunda son günlerde İran ve ABD arasında yaşanan nükleer anlaşmazlığının etkisinin olduğu belirtiliyor. (Fotoğraflı)
(Görüntülü Haber) İran: Yüksek petrol fiyatını desteklemiyoruz
Ekber Karabağ / Tahran, 7 Mayıs () - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, yüksek petrol fiyatını desteklemediklerini duyurdu. Tahran'da yapılan petrol fuarı açılış töreninde konuşan Zengene, İran'ın petrol için "makul"...
07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:53
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