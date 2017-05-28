(Görüntülü Haber) İran Lideri Hamaney: "Riyad, ABD'nin damızlık ineği haline gelmiş"

Ekber Karabağ / Tahran, 28 Mayıs () - Suudi Arabistan'ın son günlerde ABD ile 100 milyar doların üzerinde silah anlaşması imzalanmasın ardından İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Riyad yönetimi için ABD'nin "damızlık ineği" benzetmesinde bulundu.





İslam dünyasındaki bazı halkların kaderinin "değersiz " yöneticilerin elinde olduğunu savunan Ayetullah Hamaney, buna, Suudi Arabistan'ı örnek gösterdi.





İran Lideri,"Bu tip yönetimler, petrol satışından elde ettikleri serveti halklarının geçimini iyileştirmeye harcamak yerine kafirlere harcıyor. Bu aptallar, para vererek İslam düşmanların samimiyetini kazanacağını zannediyor. Bunlar damızlık bir inek gibidir. Sütleri de bitince kesilmeye mahkumlar " diye konuştu.





Ayetullah Hamaney sözlerinin devamında "Hem bu yöneticiler ve hem bunların umut bağladıkları yönetimler er ya da geç mutlaka yıkılacak" ifadesini kullandı.