(Görüntülü Haber) İran: Karayoluyla Türkiye’ye gitmeyin

Ekber Karabağ / Tahran, 6 Mart () - İran Dışişleri Bakanlığı, İranlı turistlerin Gürbulak Sınır Kapısı’nda gümrükteki Türk polisi tarafından darp edildiği iddiasının ardından Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarından karayollarını kullanmamaları tavsiyesinde bulundu. Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “ Türkiye seyahat edecek yurttaşlarımız kara yolu yerine tercihen havayollarını kullansınlar” açıklamasında bulundu. İran’ın şikâyetçi olması üzerine 'şiddet uygulayan Türk güvenlik görevlisi hakkında Ankara’nın işlem uyguladığını' söyleyen Kasımi, “Bu yeterli değil. Türkiye’den sınır kapılarında vatandaşlarımız için uygun şartlar oluşturmasını bekliyoruz. Ankara, ciddiyetle bu tür hareketlerin tekrarlanmasını önlemeli,” diye konuştu. İranlı turistler çiçekle karşılandı İran’ın resmi haber ajansı İRNA ise İranlı turistlere karşı şiddet iddiasının ardından gümrükteki güvenlik görevlilerinin Türkiye’ye giriş yapan İranlı turistleri çiçek karşıladığını duyurdu. Ajans, fotoğraflarla desteklediği haberinde, Türk polisinin Gürbulak ve Kadıköy sınır kapılarında İranlı turistlere tatlı da ikram ettiğini aktardı. Geçen hafta İranlı turistlerin Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir Türk görevli tarafından copla darp edildiği iddiası, Tahran’ın sert tepkisine neden olmuştu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin İran basınında geniş yankı bulması üzerine Tahran, konu hakkında inceleme başlattığını bildirmişti.