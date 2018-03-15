Ekber Karabağ / Tahran, 15 Mart () - İran devlet televizyonu sunucusu Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolunda İran'da düşen Türk uçağında hayatını kaybeden kişiler için Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu. İranlı sunucu Rıza Raşitpur, mesajını Türkçe okudu.
(Görüntülü Haber) İran devlet televizyonunda Türk halkına Türkçe başsağlığı
Ekber Karabağ / Tahran, 15 Mart () - İran devlet televizyonu sunucusu Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolunda İran'da düşen Türk uçağında hayatını kaybeden kişiler için Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu....
15 Mart 2018 Perşembe 16:06
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