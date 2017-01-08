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(Görüntülü Haber) İran: Ankara – Bağdat yakınlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Ekber Karabağ / Tahran, 7 Ocak () - Başbakan Binali Yıldırım’ın Irak ziyaretini değerlendiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, “Türkiye- Irak arasında gerilimin düşmesi ve dostluk ilişkilerinin...

Ekber Karabağ / Tahran, 7 Ocak () - Başbakan Binali Yıldırım’ın Irak ziyaretini değerlendiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, “Türkiye- Irak arasında gerilimin düşmesi ve dostluk ilişkilerinin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Terör örgütü DAEŞ’i anlatan bir kitabın açılış töreninde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Velayeti, Başbakan Yıldırım’ın Irak’a yaptığı ziyaret ve Ankara-Bağdat hattında yaşanan yakınlaşmayı değerlendirdi. Velayeti, “Türkiye- Irak arasında gerilimin düşmesi ve dostluk ilişkilerinin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bölge milletlerinin saadeti, gerginlikten kaçınıp bölgesel işbirliğinden geçer” diye konuştu. “Türkiye- Suriye arasında da dostluk bağlarının kurulmasını umut ederiz” Velayeti, “Türk hükumetinin Irak’la iyi komşuluk ilişkileri kurup, bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı göstermesine yönelik attığı adım, olumlu bir adımdır. Bu dostluk ilişkisinin Türkiye ve Suriye arasında da kurulmasını umut ederiz. Türkiye ve Suriye arsında var olan gerilim ne Türkiye’nin yararına ve ne de Suriye’nin yararınadır. İki ülke arasındaki ilişkilerin Türkiye’nin komşularıyla benimsediği ‘sıfır sorun’ dönemine geri dönmesini temenni ederiz” dedi.

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