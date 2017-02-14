(Görüntülü Haber) Irak'ta Türkmen polis görevlisi bombalı saldırıda hayatını kaybetti
Irak'ın Selahattin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde imdat polisinde görevli ve Irak Türkmen Cephesi Selahattin il başkanığı eski korumalarından olan Ali Fahri Aşık için cenaze merasimi düzenlendi. 23 yaşındaki Ali Fahri Aşık bu...
14 Şubat 2017 Salı 16:44
Irak'ın Selahattin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde imdat polisinde görevli ve Irak Türkmen Cephesi Selahattin il başkanığı eski korumalarından olan Ali Fahri Aşık için cenaze merasimi düzenlendi. 23 yaşındaki Ali Fahri Aşık bu sabah ilçenin 10 km batısında yer alan askeri yolda arabasını hedef alan yere yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Aşık'ın 3 gün önce bir kız çocuğu dünyaya gelmişti. Türkmen polis görevlisinin cenaze törenine Irak Türkmen Cephesi Selahattin il başkanı Heytem Haşim Muhtaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. . 2013 yılından beri Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde imdat polisinde görev yapıyordu. Şehidin cansız bedeni Tuzhurmatu ilçesinde şehitler mezarlığında gözyaşları ve duaalar eşliğinde toprağa verildi. Irak Türkmen Cephesi Selahattin il başkanı Heytem Haşim Muhtaroğlu basına konuşarak Aşık'ın kahramanlığından bahsetti.
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