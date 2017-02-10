(Görüntülü Haber) Irak'ın Basra kentinde protesto gösterisi

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 10 Şubat () - Irak'ın güneyinde yer alan Basra kentinde halk, protesto gösterisi düzenleyerek Kuveyt'le yapılan anlaşmaya tepki gösterdi. Basra'nın Um Kasır bucağı halkı, hükümetin Kuveyt ile imzaladığı Hor Abdullah anlaşmasını protesto ederek, anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesi için kanuni komisyonların oluşturulmasını istediler. Kuveyt sınırında yer alan Um Kasır'ın merkezinde toplanan yüzlerce vatandaş, Hor Abdullah anlaşmasını reddettiklerini belirtti. Anlaşmanın şimdiki haliyle Irak limanlarını ticari olarak olumsuz etkileyeceğini bildiren vatandaşlar, gösteriyi Irak – Kuveyt sınır hattında gerçekleştirmek istediklerini ancak güvenlik güçlerinin talebiyle Um Kasır'ın merkezine taşıdıklarını ifade ettiler.