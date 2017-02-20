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(Görüntülü Haber) Irak güvenlik güçleri Musul'un batı yakasında ilerliyor

Ahmet Haşim Muhtaroğlu Tuzhurmatu, 20 Şubat () - Irak Güvenlik Güçleri, dokuz köyü IŞİD kontrolünden kurtardı. Irak güvenlik güçleri, 10 Haziran 2014'te IŞİD'in kontrolüne geçen Musul'u geri almak için ikinci aşamayı başlattı....

Ahmet Haşim Muhtaroğlu Tuzhurmatu, 20 Şubat () - Irak Güvenlik Güçleri, dokuz köyü IŞİD kontrolünden kurtardı. Irak güvenlik güçleri, 10 Haziran 2014'te IŞİD'in kontrolüne geçen Musul'u geri almak için ikinci aşamayı başlattı. Dün Musul kent merkezinin batı yakasını terör örgütü IŞİD'den kurtarmak için 3 koldan başlatılan operasyonda güvenlik güçlerinin ilerleme kaydettiği bildirdi. Irak Federal Polis Komutanı Korgenaral Raid Şakir Cevdet tarafından yapılan açıklamalara göre, Musul'un güneyinde Irak Federal Polisi tarafından yürütülen Operasyonda 79 terörist öldürüldü ve 13 bomba yüklü araç ile 30 mayın etkisiz hale getirildi. Operasyonda ''El ezba, Elbu civari, El cemmase, İgnitara, El kafur El abyad, El hayyaliyin, Vahap, Zagrutiya, El lezzage'' köyleri kurtarılırken El lezzage ana elektrik santralinde kontrolün sağlandığı ifade etti ve güvenlik güçlerinin Musul Uluslararası Havalimanı'na doğru ilerlediğini bildirdi. Musul'un batı yakasını geri almak için başlatılan operasyonlara, Irak ordusu kuzeyden, federal polis güçleri hem kuzey hem de güneyden, Haşdi Şabi güçleri ise batı cephesinden ilerleme kaydediyor. Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, Musul ile Bağdat arasındaki önemli yol kavşağının da güvenlik güçlerinin kontrolüne geçtiğini söyledi. Bu arada Musul Operasyonu Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in insansız hava aracından fırlattığı bombanın Musul'un Somer bölgesine düşmesi sonucu 2 sivilin yaralandığı belirtildi.

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