(Görüntülü Haber) İpek Yolu projesi, dünya barışına hizmet edecek (Özel Haber)

Aynur Tattersall / Kazakistan, 22 Mayıs, () - Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi), tarafından hayata geçirilen İpek Yolu projesinin dünya barışına hizmet edeceğini söyledi.

Geleneksel İpek Yolu üzerindeki önemli noktaları kapsayan "Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi" projesinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan yer alıyor.

Proje kapsamında Türk tarihinde önemli rol oynamış hem Modern İpek yolu kapsamında tarihi İpek Yolunda bir ticaret kavşağı olma özelliğine sahip şehirlerin yer aldığını ifade eden Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman,14 günlük tur paketi üzerinde ziyaret edilecek noktaların tarihimizde önemli rolleri olan şehirler arasından seçildiğine dikkati çekti.

Kocaman, bu tur paketinin birçok amacı olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu; “Bu tur paketinin birçok amacı var; bunlardan birisi bölge ülkelerinin bölgedeki bu zenginliklerinin dünya turizmine kazandırılması. İkinci amacımız, bölge ülkeleri arasında turizm nedeniyle karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi ve yoğunlaştırılması. Diğer önemli bir hedefimiz de Anadolu’nun ülkemizin kökleriyle tarihiyle tekrar tanışması”.

“Hepimiz biliyoruz. Orta Asya’dan geldik ama bunu ne kadar derinlemesine biliyoruz bu bir soru işareti” diyen Kocaman, tur paketinin bu anlamda önemli bir işlev göreceğine inandıklarını ifade etti.

Bu tur paketi vasıtasıyla Anadolu insanı kökleriyle Türkistan coğrafyasıyla ve Kafkaslarla tanışacağını sözlerine ekleyen Kocaman “Oradaki ortak geçmişe ait kültürel objeleri görecekler. Oradaki halklarla biraraya gelecekler. Aynı dili konuştuklarını, aynı kültürel kodlara sahip olduklarını görecek, bu şekilde hem ülkelerimizin turizminin gelişmesine ekonomik anlamda kalkınmasına hizmet ederken bölge insanlarının birbirleriye kaynaşması birbirlerini tekrar keşfetmesini arzu ediyoruz” dedi.

Türk halkını desteğe davet ediyoruzKazakistan’daki Çimkent ve Azerbaycan’daki Şeki’nin tarihi İpek yolu üzerindeki önemli kavşaklar olduğunu hatırlatan Kocaman, “Kervansarayların olduğu Konya ve Aksaray'a da gittiğinizde yine burada da kervansarayları görüyoruz. Türk halkını Anadolu insanını Tur Paketine davet ediyoruz. Kökleriyle tanışmaya davet ediyoruz. Köklerini ziyaret etmelerini Türkistan'ı, Kırgızistan’ı, Şeki’yi, Çimkent’i , Bakü’yü göremeye davet ediyoruz. Evet bu turizm açısından önemli bir faaliyet ancak tabii ki insanlarımızın geçmişlerini bilmeleri tanımaları açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.





Bölge ülkelerine bakıldığında turizm seçimlerinde turistik mekan seçimlerinde Türkiye’nin ana ağırlığı oluşturduğunu söyleyen Kocaman, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın kültürel anlamda benzerlikler taşıdığını bu insanlarının turizm veya iş amaçlı ülkemize geldiğinde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini hatırlattı.





“Buraların bizim dedelerimizin atalarımızın toprağı olduğunu buradaki insanların bize çok uzak olmadıklarını görüyoruz” diyen Kocaman, “Değerli medya temsilcilerimizin tura verecekleri destek çok önemli. Bunun bir misyon yönü var. Tur paketimizin tanıtımı noktasında ülkemizden katılan medya temsilcilerinin oldukça istekli olduklarını gördüm. Destek bekliyoruz” dedi.





Dünya turizminde trendler değişiyor





Dünyada turizmde trendlerin değiştiğini ifade eden Kocaman,





kültür turizminin artık ön plana geçtiğini hatırlatarak “İnsanlar farklı coğrafyalar farklı destinasyonlar arayışı içerisinde. Bu noktada bu tur paketinin işlevi böyle bir ihtiyaca da cevap vereceğini düşünüyoruz. Bölgeye Avrupa’dan, Amerika’dan, Uzak Doğu’dan da turistler bekliyoruz. Turistler geldikleri zaman buranın da oldukça farklı bir kültürel tarihi geçmişe sahip olduğunu görecekler ve bunu biz dünya ve bölge barışı açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar, coğrafyalar birbirlerini tanıdıkları ve kaynaştıkları sürece önyargıları azalacak. Bu hem ülke kalkınması ve ülke barışına dünya barışına hizmet edecektir. Böyle bir çalışma yürüttüğümüz için oldukça mutluyuz” dedi.