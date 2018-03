(Görüntülü Haber) Insider'ın yeni platformu 11 milyon dolarlık yatırım aldı (2)

İstanbul, 14 Mart () Insider, e-ticaret siteleri ve online site ve uygulamalara yönelik yeni Growth Management Platform'u (Büyüme Yönetim Platformu) ile Sequoia Capital önderliğinde gerçekleşen Seri B turunda 11 Milyon Dolarlık yatırım aldı. Türkiye start-up ekosistemi için çok büyük bir mihenk taşı niteliği taşıyan bu yatırım dün akşam Swissotel The Bosphorus İstanbul'da gerçekleşen lansmanla basına duyuruldu. Lansman etkinliğinde Insider'ın ilk tur yatırımcılarından Wamda Capital Başkanı Fadi Ghandour, Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özyeğin, Insider kurucu ortağı Hande Çilingir ve Mynet Başkanı Emre Kurttepeli konuşma yaptı. Platform, dijital pazarlama uzmanlarına Müşteri Edinme'den (Acquisition) Etkinleştirme'ye (Activation), Müşteri Tutumu'ndan (Retention) Gelir Dönüşümü'ne (Revenue) kadar olan tüm büyüme aşamalarında zengin özellikler sunuyor. Insider platformu, derin Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi algoritmaları ile güçlendirilmiş olup; web, mobil web, mobil uygulama ve reklam kanallarında gerçek zamanlı öngörüsel segmentasyon ve kişiselleştirme çözümleri sağlıyor. Günümüze kadar dijital dünyaya adım atan girişimlerin ya da şirketlerin ana maliyetleri teknik altyapı ve bu altyapıyı yönetecek yetenekler olmuştur; günümüzde ise her alanda büyüme yarışı hakimdir ve gelir tablosunun en önemli unsuru müşteri edinme maliyetleri haline gelmiştir. Markalar tüketicilere ulaşmak için pazarlama bütçelerinin giderek artan bir oranını dijital kanallara dökmektedir. Bu kanallarda dönüşümü olmayan, harcama yapmayan ve geri gelmeyen, yanlış müşterilere çok fazla yatırım yapılmaktadır. Karmaşık ve pahalı bulut pazarlama teknolojileri birçok şirket için uygun bir seçenek değildir. Alternatif olarak birbirinden farklı çözümlere başvurulabilir fakat bu durum, şirketleri birden çok çözüm ortağını yönetme, bu ortakları entegre etme ve ziyaretçi verilerini standartlaştırma problemleri ortaya çıkarır. Insider bu problemi çözmek için yola çıkmıştır. Birleştirilmiş veri katmanı üzerine kurulmuş olan Insider'ın Büyüme Yönetim Platformu, karmaşık entegrasyonlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır; entegrasyonu ve kullanımı kolaydır. Insider'ın yapay zeka ve makine öğrenme algoritmaları, dijital pazarlama uzmanlarının sıfır pazarlama atığıyla doğru müşterileri tespit etmelerine olanak sağlar; böylelikle bu müşteriler zaman içinde hedeflenebilir, dönüşümleri sağlanabilir ve büyüme gerçekleştirilir. Insider'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Hande Çilingir: "Müşteriler markalara bağlı kalmak için, hangi kanalda olursa olsun, daha kişisel, anlamlı ve pürüzsüz deneyimler talep ediyorlar. Gerçek zamanlı olarak her müşteriye kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için müşteri davranışını anlamayı ve tahmin etmeyi sağlayan gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenme teknolojileri gereklidir."dedi. Hande Çilingir: "Bu nedenle, dijital pazarlama uzmanlarına Müşteri Edinme'den (Acquisition) Etkinleştirme'ye (Activation), Müşteri Tutumundan (Retention) Gelir Dönüşümü'ne (Revenue) kadar tüm büyüme aşamalarında bütünsel ve uçtan uca çözüm sağlayan ilk entegre Büyüme Yönetim Platformu?nu geliştirdik. Amacımız, dijital pazarlama uzmanlarının, şirketlerinde gelir, büyüme ve sadakati sağlamada öncü bir rol oynamalarını kolaylaştırmaktır." diye ekledi. Insider'ın yeni inşa ettiği bu kategori Sequoia Capital'ın liderliğindeki 11 milyon ABD doları tutarındaki seri B yatırım ile desteklendi. Dünyadaki öncü 1500 teknoloji şirketinin yatırımcısı olan Sequoia Capital bugüne kadar 250'den fazla şirketin halka arz ve satın alımlarını sağlamıştır. Bugüne kadar yapılan en büyük satın alımlardan biri Sequoia'nın yatırımcısı olan WhatsApp'in Facebook'a satılması olmuştur. Galata Business Angels (GBA) yatırım ortaklığının 2014 yılında yapmış olduğu yatırımın ardından 2018 yılındaki 3 milyon dolarlık çıkışı, 30 kat çarpanla Türkiye?de şimdiye kadar gerçekleşen en büyük melek yatırımcı çıkışı olmuştur. Sequoia (Singapur) Pte Ltd yatırımcısı Pieter Kemps: "Insider'ın yapay zeka platformundan ve müşterilerinin daha düşük müşteri edinme maliyetleri, daha yüksek dönüşüm ve müşteri tutma oranları ve büyüme hızı gibi temel ölçümlerinde Insider'ın derin etkisinden etkilendik. Partnerleri, hızlıca Insider platformundan daha fazla sayıda ürünü kullanmaya başladı. Bu durum Insider'ı özellikle Asya'da hızlı bir büyüme yörüngesinin içine aldı." dedi. Seri B yatirim turuna, Insider'in 212 Ltd. liderliginde gerceklestirilen Seri A yatiriminda yer alan Wamda Capital ve Doğan Grubu da katıldı. Insider CEO'su Hande Çilingir, bu yatırımı İstanbul, Ankara ve Ukrayna'daki yazılım ve data bilimci sayısını arttırmak; yoğun bir talep gördüğü Asya'da büyümeye devam etmek; Amerika ve Avrupa'da büyümeyi sürdürmek için kullanacaklarını açıkladı. Çilingir, bu yıl Crunchbase tarafından dünyanın ABD dışındaki en iyi 3 kadın CEO'su arasında sıralanıyor. Türk girişimciler tarafından kurulan, %100 Türk mühendisliği teknolojisi olan Insider, Singapur, Endonezya, Güney Kore, Japonya, Malezya, Tayland, Vietnam, İngiltere ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 15 pazar içinde faaliyet göstermektedir. Insider, Singapore Airlines, UNIQLO, Hürriyet, Hepsiburada, Virgin, Nissan, Huawei, Samsung, Loreal, New Balance, Media Markt, Garanti, Jolly Tur, AVIS, Garanti, ETS Tur, Newsweek, McDonald's, Avon, Ticketmaster ve CNN gibi dünyanın en büyük global ve Asya markaları ile çalışmaktadır. Virgin, E-ticaret Direktörü, Almir Smajlovic "Insider Büyüme Yönetim Platformu, müşteri odaklı, kişiselleştirilmiş deneyimleri daha sistematik bir şekilde oluşturmamıza ve geliştirmemize yardımcı oluyor. Yapay zeka destekli öngörüsel segmentleri kullanarak müşteri yaşam döngümüzün her adımında daha fazla değer yaratmaya odaklanıyoruz. Insider platformunu kullanmaya başladığımız günden bu yana, Web sitemiz, reklam kanallarımız ve Virgin Megastore'un diğer tüm dijital kanallarındaki ana metriklerimizde önemli bir artış gözlemledik. Yakın gelecekte, daha iyi müşteri deneyimleri sunma konusunda Insider'in bize sağladığı fırsatları keşfedecek olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. İlk entegre Growth Management Platformu (Büyüme Yönetim Platformu) Insider ile tanışın. Growth Management Platform (Büyüme Yönetim Platformu), dijital pazarlama uzmanlarına Acquisition'dan Activation'a, Retention'dan Revenue'ye kadar satış hunisinin her evresinde büyümede yardımcı olur. Gerçek zamanlı öngörüsel segmentleri gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenme becerileri sayesinde güçlendiren platform, web, mobil web, mobil uygulamalar ve reklam kanallarında pazarlama uzmanlarının kişiselleştirilmiş tecrübeler sunmalarını sağlar. Birleştirilmiş veri katmanı üzerine kurulmuş olan Büyüme Yönetim Platformu, karmaşık entegrasyonlara olan ihtiyacı ve IT takımı bağlılığını ortadan kaldırır; uygulanması ve kullanımı kolaydır. Insider, dijital pazarlama uzmanlarının hayatını kolaylaştırır ve markaların pazarlama atığını azaltarak büyümelerine yardımcı olur. Insider, Londra, Singapur, Tokyo, Dubai, Moskova, Varşova, Kuala Lumpur, Jakarta, İstanbul, Kiev, Sidney, Seul, Ho Chi Minh City, Bangkok, Hong Kong ve Taipei'de ofisleri olan bir teknoloji şirketidir. Insider, 2017'de WIRED Magazine tarafından 100 Hottest Startups'tan biri olarak listelenmiş ve Red Herring Top 100 Europe'u kazandı. 2018 yılında, Insider'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Hande Çilingir, Crunchbase tarafından ABD dışındaki en iyi kadın CEO'lardan biri olarak seçildi. Insider, Singapore Airlines, UNIQLO, Hürriyet, Hepsiburada, Virgin, Nissan, Huawei, Samsung, Loreal, New Balance, Media Markt, Garanti, Jolly Tur, AVIS, Garanti, Newsweek, ETS Tur, McDonald's, Avon, Ticketmaster ve CNN gibi çeşitli endüstrilerde 300'den fazla global markanın müşteri beklentilerinin ötesinde büyümelerine yardımcı oluyor.