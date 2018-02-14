(Görüntülü Haber) İngiltere Mucitler Topluluğu'ndan 14 yaşındaki Baran Korkmaz'a ödül

Celal Sönmez / Londra, 14 Şubat () - Arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile yangın sırasında kişinin cep telefonu kullanarak en yakın çıkışa yönetebileceği bir uygulama üreten Baran Korkmaz, İngiltere Mucitler Topluluğu tarafından en yaratıcı teknoloji dalında ödül aldı. Proje yangın durumlarında insanların cep telefonlarındaki bir uygulama sayesinde kapalı alan içinde dahi yönlerini bulup çıkışa yönelebilmelerini sağlayacak. Kullanıcılar aynı zamanda acil durum ekipleri ile doğrudan koordine olarak onlara durumla ilgili güncel bilgileri, kişinin bina içinde tam olarak nerede sıkıştığı, kaç kişi oldukları ve ne yapmaları gerektiği gibi hayati bilgileri anında paylaşabilecekler. Bu arada acil durum ekipleri de bina içeresinde kaç kişinin kaldığını, tam olarak nerede bulunduklarını, son durumlarını tespit edip daha erken ve etkili müdahale edebilecekler. Proje Birmigham’da gerçekleştirilecek olan Big Bang Fuarı’nda 14-17 Mart tarihleri arasında sergilenecek. (Fotoğraflı)