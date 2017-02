(Görüntülü Haber) İngiltere en iyi kebapçılarını seçti

Gonca Yağcı / Londra, 27 Şubat () - Birleşik Krallık'ta kebap sektöründeki en iyilerin belirlendiği Britanya Kebap Ödülleri, Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Westminster Park Plaza Hotel'de düzenlenen Britanya Kebap Ödülleri'nde toplam 11 farklı kategorideki ödüller yüzlerce adayın arasından halk oylaması ile belirlenen kebap endüstrisinde faaliyet gösteren restoranlar ve kebap salonlarına dağıtıldı. Bu yıl 5'incisinin düzenlendiği ödül törenine milletvekilleri Jo Stevens, Wayne David, Louise Haigh, Paul Scully, Ben Howlett, Andrew Percy, Barry Gardiner, James Davies, Siobhian Mcdonagh, Neil Coyle ve Ruth Cadbury, Lord Ahmad, Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek, İngiltere'deki en büyük paket yemek servisi şirketlerinden Just Eat'in direktörü Graham Corfield çok sayıda belediye meclis üyesi, işadamı ve gazeteci katıldı. Doğuş: Sektör ekonomiye 2.8 milyar sterlin katkı yapıyor Binden fazla kişinin katıldığı ödül töreninin açılış konuşmasını Kebap Ödülleri'nin kurucusu ve organizatörü aynı zamanda Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı İbrahim Doğuş yaptı. Doğuş konuşmasında, Britanya'daki kebap endüstrisinin gelişmişliğine dikkat çekerek, düzenledikleri ödül töreninin de sektörün yönünü belirleyen bir organizasyon halini aldığını belirtti. İbahim Doğuş, kebap endüstirisinin ülke ekonomisine ortalama 2.8 milyar Sterlin katkı sağladığına dikkat çekti. Hergün 1.3 milyon kebap Doğuş, ülke genelinde 200 binden fazla istihdam yarattığını ifade ederek son araştırmalara göre Birleşik Krallık'ta her gün 1.3 milyon kebap satıldığını ve 20 binden fazla kebap restoranı olduğunu söyledi. Törende en iyi kebap restoranı İngiltere/Galler/İskoçya/Kuzey İrlanda, Just Eat en iyi paket servis restoranı, en iyi paket servis restoranı, en ekonomik restoran, en iyi seyyar kebapçı, en iyi kalite restoran, en iyi müşteri memnuniyeti, en iyi yeni kebap restoranı, kebap endüstrisine üstün katkıda bulunan işletmeler, en iyi genç şef ve yılın en iyi şefi kategorilerinde ödüller dağıtıldı Törende ödüle layık görülen işletmeler ve restoranlar şöyle: En iyi müşteri memnuniyeti ödülü Köşk Restaurant En iyi kebap salon ödülü Pizza King Kebap House Londra'daki en iyi kebap salonu Bababoom Kuzey ve Batı Londra'daki en iyi kebap restoranı ödülü German Doner Kebap ve Gökyüzü Restaurant Güney ve Doğu Londra'daki en iyi kebap restoranı ödülü Efes Brick Lane ve The Meze Restaurant Endüstriye en çok katkı sağlayan şirket ödülü Prime Quality Foods En ekonomik restoran ödülü The İskele Yılın en iyi şefi ödülü Mazlum Demir En iyi bölgesel kebap evi Akdeniz Turkish Restaurant ve Meze Mangal Bushey Heath Just Eat en iyi sevis ödülü Irmak BBQ ve Irmak Döner Londra dışındaki en iyi restoran ödülü Elder and Wolf En iyi kebap seyyar satıcısı ödülü Atalay Kebap İskoçya'nın en iyi kebap salonu Alla Turca Kuzey İrlanda'nın en iyi kebap salonu Shpinnx Glengormley Galler'deki en iyi kebap salonu Mezza Luna Ödül töreninin sponsorluğunu İngiltere’nin en yaygın kullanılan paket servis şirketi Just Eat, Cobra, Bira London, Crucial Sauce, Galliard Homes, Big K ve Alton&Co ile Melen London yaptı.