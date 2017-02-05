(Görüntülü Haber)İngiltere'de onbinler Trump'ı protesto etti

Gonca Yağcı, 5 Şubat, Londra () - Londra'da onbinlerce kişi Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelere uyguladığı ABD'ye geçici giriş yasağını protesto etti. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Amerikan Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce kişi, Başbakanlık Binası'nın bulunduğu Westminster'a kadar yürüdü. Giderek sayıları artan protestocular ABD Başkanı Donald Trump'ın etnik gruplara, Müslümanlara, kadınlara ve göçmenlere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikasını protesto eden pankartlar taşıdı. Trump ve Theresa May aleyhine slogan atan protestocuların taşıdığı, "Trump'a ve savaşa hayır" "Trump'a ve ırkçılığa hayır" "Irkçılık değil beraberlik" yazılı pankartlar dikkat çekti. Stop The War (Savaşı Durdur) Sivil Toplum Kuruluşu'nun ulusal çapta düzenlediği protesto gösterisine, Müslüman, Yahudi, Katolik dinlerinden temsilcilerin yanı sıra Irkçılığa Karşı Dur, İngiltere Müslüman Birliği, Müslüman Gelişim ve Girişim Derneği, Britanya Müslüman Birliği, Al Aksa Dostları gibi çok sayıda sivil toplum örgütleri de destek verdi. Başbakanlık Konutu önünde yürüyüşüne son verilen protesto gösterisinde İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'in video mesajı gösterildi. Protesto gösterisinde konuşmacılar, Trump'ın uyguladığı faşist ve ayrımcı politikalara göz yummayacaklarını belirterek, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Trump'ı İngiltere'ye davetini de sert bir dille eleştirdi. Polisin de yoğun güvenlik önlemleri alarak izlediği protesto gösterisi, konuşmaların ardından sona erdi.