(Görüntülü Haber) Hollywood’un ‘babası’ Almanya’ya geri döndü

Levent Gündüz / Stuttgart, 20 Ocak () – Amerikan sinema sektörü Hollywood’un kurucusu gösterilen Musevi kökenli Alman Carl Laemmle’nin doğumunun 150. yıldönümü nedeniyle, Almanya’nın Baden Württemberg eyaletindeki Stuttgart kentinde ‘Baden Württemberg Tarih Müzesi’nde (Haus der Geschichte Baden-Württemberg) Hollywood sinema sanatı ve sinematografinin gelişmesi konulu sergi açıldı. 9 Aralık 2016 tarihinde açılan sergi 30 Temmuz 2017 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sergiyi gezmek için eyalet başkenti Stuttgart’a Almanya’nın dört bir yanından ve komşu ülkelerden ziyaretçiler akın ediyor. Universal Pictures’ın kurucusuydu Stuttgart yakınında Laupheim’de 17 Ocak 1867 yılında dünyaya gelen Carl Laemmle, 17 yaşında ABD’ye göç etti. Uzun yıllar geçimini tekstil sektöründe kazanan Carl Laemmle 40 yaşında sinema sektörüne atıldı. 1912 yılında Los Angeles kentinde tavuk çiftliğini satın alıp Universal Pictures Sinema Stüdyosunu kuruyor. Dünya’da 120 şubesi bulunan Universal Stüdyo, sinema tarihin en başarılı yapıtları olarak gösterilen ‘Sapık’, ‘Notre Dame’ın Kamburu’, ‘Mumya’, ‘Operadaki Hayalet’, ‘ Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’,’ Dracula’, ‘Frankenstein’, ‘Jurassic Park’ gibi çok sayıda önemli sinema filmine imza attı. Hollywood’un kurucusu ve babası olarak anılan Carl Laemmle, 1930 yapımı ‘Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok’ sinema filmiyle Oscar ödülü kazandı. Carl Laemmle 1939 yılında Amerika’nın Beverly Hill kentinde 72 yaşında hayatını kaybetti. Oscar ödülü ve tarihi eşyaları sergileniyor Müzede 1930 yılında kazandığı orijinal 24 ayar som altın ‘Oscar’ heykeli, sinema tarihin unutulmaz filmlerin afişleri, sette kullanılan eşyalar, kostümler, fotoğraf, tarihi belgeler ve orijinal filmlerin fragmanları gösteriliyor. Musevi kökenli bir Alman’ın, Nazi dönemi tehlikesini erken fark etmesiyle Amerika’ya göç etmesi ve başarılı serüveninin örnekleri müzede sergileniyor. Sinematografinin dünyada gelişmesini sağlayan Carl Laemmle’nin 150. yıldönümü pastası 17 Ocak Salı akşamı müzede Almanya’nın ilk Yeşiller Partisi Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winnfried Kretschmann’ın katılımıyla kesildi. Müzede 500 metrekare alanda sergilenen 800 bin Euro değerindeki 200 eser, iki yıl içinde hazırlandı.