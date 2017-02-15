(Görüntülü Haber) Hitler özentisine Avusturya'da tutuklama

İhsan Ekici / Viyana, 15 Şubat () – Avusturya’da Hitler’e özenerek onun gibi giyinen, saç ve bıyıklarını Hitler’e benzeten 25 yaşındaki ismi açıklanmayan şahıs mahkemece tutuklandı. Pazartesi günü Hitler’in doğum yeri olan Inn Braunau kasabasında yakalanarak gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şahıs, 3 savcının yaptığı soruşturma sonunda tutuklandı. Her şeyiyle Adolf Hitler’i taklit eden şahsın çevresindekilere kendisini "Herald Hitler" olarak tanıttığı açıklandı. EVİNDE NAZİ PROPAGANDASI İÇEREN YAYINLAR BULUNDU Hitler’in doğduğu kasaba olan Inn Braunau’da ev kiralayarak iki hafta boyunca burada yaşayan şahsın kirayı ödeyecek parası kalmadığı için Almanya’nın Münih şehrine gitmeye hazırlanırken yakalandığı belirtildi. Herald Hitler takma adlı şahsın fotoğrafları yerel basında yayınlanınca polis harekete geçti ve gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda ise Nazi dönemine ait ve Nazi propagandası içeren yayınlar ele geçirildi. PARTİ KURACAKMIŞ Hitler özentisi Herald Hitler takma adlı adam gözaltına alınmadan önce gazetecilerin sorularına kısa ve kaçamak cevaplar verdiği gözlendi. Nazi dönemini yüceltmek suçuyla yargılanacak olan şahsı tanıyanlar ise “ Kendi çapında bir gazete çıkartmayı planlıyordu. Münih’e giderek Almanya’da bir parti kuracağını devamlı söylerdi” şeklinde ifade verdiler.