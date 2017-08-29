Thane, 29 Ağustos () – Hindistan,’ın Nagpur şehrine hareket eden altı vagonlu Duronto Express treni Thane şehri yakınlarında raydan çıktı. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri kazada yaralanan yolcu olmadığını duyurdu. Hindistan Demiryolları’nın kapsadığı 16 bölgeden biri olan Central Railway, Twitter üzerinden kaza ile ilgili olarak, “12290 Nagpur- CSMT Duranto Express Asagon ve Vasind bölgeleri arasında raydan çıkmıştır. Kazada yaralanan olmamıştır.” dedi. Yetkili makamlar tarafından, yolcuların gidecekleri yere varabilmeleri için otobüsler ayarlandığı duyuruldu. Kaza, Kalyan ve Mumbai arasındaki tren seferlerini etkilemezken, Mumbai ile Thane arasındaki hatlar geçici olarak kullanım dışı kaldı. trenin raydan çıkma sebebi henüz belirlenmezken, olaya Kasara Ghats bölgesinde gerçekleşen ani bir toprak kaymasının sebebp olduğu düşünülüyor. Olay, Hindistan’da ik hafta içinde gerçekleşen üçüncü tren kazası olarak kaydedildi. Görüntü Dökümü - Olay yerinden görüntüler
(Görüntülü Haber) Hindistan’ın Thane şehrinde tren raydan çıktı
Thane, 29 Ağustos () – Hindistan,’ın Nagpur şehrine hareket eden altı vagonlu Duronto Express treni Thane şehri yakınlarında raydan çıktı. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri kazada yaralanan yolcu olmadığını duyurdu. Hindistan Demiryolları’nın...
29 Ağustos 2017 Salı 10:36
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