(Görüntülü Haber) Hamaney: "Bölgedeki çatışmalar Filistin meselesine olan dikkatleri azaltıyor, İsrail'in güçlenmesine fırsat oluyor

Ekber Karabağ, Tahran, 21 Şubat () - İran’da aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yaklaşık 80 ülkeden temsilcilerin katıldığı "6. Filistin İntifadası’na Destek Konferansı" düzenlendi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Filistin meselesinin İslam dünyasının ortak paydası olması gerektiğini söyleyerek, “Filistin direnişine destek vermek hepimizin görevidir” dedi. Bölgede devam eden olayları “fitne” olarak yorumlayan İran lideri, “Bölgedeki istikrarı bozmak amacıyla Siyonist rejimi (İsrail) kuranlar, bugün de bölgedeki fitnelerin arkasındalar” ifadesini kullandı. Bölgedeki mevcut çatışmaların Filistin meselesine olan dikkatleri azalttığını kaydeden Hamaney, bunun İsrail’in güçlenmesine bir fırsat oluşturduğunu söyledi. Ayetullah Hamaney, “Bir kısmı doğal olan, bir kısmı da düşmanların komplosu sonucu ortaya çıkan İslam ülkeleri arasındaki ihtilaflara rağmen Filistin sorunu İslam dünyasının birleştirici paydası olmalı” diye konuştu. İsrail devletinin uluslararası bir komplo sonucu kurulduğunu söyleyen Hamaney, Filistin’de başlayan 3. İntifada’nın umut verici bir hareket olduğunu ve İsrail’e büyük darbe vurabileceğini ifade etti.