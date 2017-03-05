(Görüntülü Haber)Halk ozanı Özay Gönlüm vefatının 17'nci yıldönümünde Almanya'da anıldı
05 Mart 2017 Pazar 15:47
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