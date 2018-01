(Görüntülü Haber) Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu

Nafiz Albayrak / New York 3 Ocak () - New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kara para aklama dışında kalan beş suçtan suçlu bulundu. Hakan Atilla davasında jüri karara vardı. New...

03 Ocak 2018 Çarşamba 23:56