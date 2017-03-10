Sadi KAYMAZ/PEKİN,10 Mart,() - Güney Kore'de yolsuzluk skandalı sebebiyle Aralık ayında yetkileri askıya alınan Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, Anayasa Mahkemesi tarafından resmen azledildi. Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nde süren Park Geun-hye'nin azil davasında nihai karar çıktı. Bugün toplam sekiz yargıçla toplanan mahkeme oybirliğiyle, 1980'li yılların sonunda demokrasiye geçen ülkede ilk kez bir cumhurbaşkanını azletti. Park, yakın arkadaşı Choi Soon-sil'in yönettiği vakıf aracılığıyla bağış toplamak ve siyasi menfaat temin etmekle suçlanıyordu. Park hakkında soruşturma izni veren Parlamento, cumhurbaşkanlığı yetkilerini 9 Aralık'ta geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devretmişti. Mahkeme'nin azil davasını o tarihten itibaren 180 gün içinde karara bağlaması gerekiyordu. Anayasa uyarınca, azli takiben 60 gün içinde seçime gidilecek.
(Görüntülü Haber)Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi
Sadi KAYMAZ/PEKİN,10 Mart,() - Güney Kore'de yolsuzluk skandalı sebebiyle Aralık ayında yetkileri askıya alınan Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, Anayasa Mahkemesi tarafından resmen azledildi. Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nde süren Park...
10 Mart 2017 Cuma 08:40
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.