(Görüntülü Haber) Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 4 Şubat () - Güney Kıbrıs’ta bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılıyor. Ülkeyi beş yıl yönetecek cumhurbaşkanın belirleneceği seçimde, halen Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı olan DISI adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli bağımsız aday Stavros Malas yarışıyor. Bölge genelinde oy verme işlemi saat 07.00’de başlarken, aralarında yurt dışındaki 38 merkezin de bulunduğu 1,122 seçim merkezinde sandıklar, saat 18.00'de kapanacak. Geçen Pazar yapılan ilk turda Anastasiadis yüzde 35.50, AKEL destekli bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Stavros Malas yüzde 30.25 oy almıştı. Malas ile Anastasiadis’in, birinci turda başarısız olan partilerde aradığı açık desteği bulamamasından dolayı, seçimin ikinci turunun kaderini boykotçuların sandığa gidip gitmemesinin belirlemesi bekleniyor. Güney Kıbrıs’ta geçen hafta yapılan birinci tur seçimlerinde 550 bin 876 seçmenin yüzde 28.6’sı sandığa gitmemiş ve her iki aday da oylarını kullandıktan sonra açıklamalarda bulunmuştu. Malas: Kıbrıs sorunu çözülmezse Hem Kuzey’de hem de Güney’de güvenlik tehlikede olacak AKEL destekli bağımsız aday Stavros Malas oylamanın, “Adanın tümü için tarihi bir gün” olduğunu söyledi. Malas, oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada, bugün sadece ekonomi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” geleceği için değil, adanın tümü için” karar verileceğinden dolayı tarihi bir gün olduğunu söyledi. Kıbrıs sorununun çözümü açısından önemli bir dönemeçte bulunulduğunu belirten Malas, “Güney ve kuzeydeki insanların, siyasi ve toplumsal alanda birlikte çalışması gerekiyor. Kuzeydeki yurttaşlarımıza güçlü bir mesaj vermek istiyorum. Şimdi, cesurca kararlar alma zamanıdır, cesur kararlar alınmadığı, birbirimize anlayış göstermediğimiz takdirde, ilerleme kaydetmemiz mümkün değildir. Zaman tükenmek üzere, bu tarihi fırsatı değerlendirmediğimiz takdirde, memleketimiz ve ümitlerimiz bölünmüş kalacak” dedi. Sorununun çözüme kavuşturulamaması halinde hem Güney’de hem Kuzey’de güvenlik sorunu da yaşanacağını savunan Malas, “(Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı takdirde) Hem Kuzey’de hem de Güney’de güvenlik tehlike altında olacak. Sadece ve sadece Kıbrıslılar için, başka biri için değil, güçlü bir gelecek inşa etmeliyiz” dedi. Anastasiadis: Belirleyici olan katılımdır ve katılım, vatanımızın geleceğini belirleyecektir Mevcut Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Nikos Anastasiadis ise “boykot müsamahadır” vurgusunu yaptı. Oyunu kullandıktan sonra basına açıklama yapan Anastasiadis, ülkenin halen sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, herkesi ideolojik ve partisel düşüncelerini bir kenara bırakarak, seçimin önceki turunda oy kullanıp kullanmadığına bakmadan seçme hakkını kullanmaya çağırdı. Anastsiadis “boykot, müsamahadır” vurgusunu yaptı ve boykotun, sandığa gitmeyerek görüş ortaya koyduğuna inananlar adına, başkalarının karar vermesi demek olduğuna işaret etti. Anastasiadis, önümüzdeki beş yılda yeni başkanın kim olacağına karar verileceğine işaret ederek “Belirleyici olan katılımdır ve katılım, vatanımızın geleceğini belirleyecektir” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı ile çözüm yöntemini bulmak için görüşecek Kıbrıslı Türklerin, yeniden seçilmesi halinde, “istisnasız bütün sakinleri için barış, istikrar içinde, gelecek perspektifi olan bir Kıbrıs için çalışmaya devam edeceğinden” emin olmasını istediğini söyleyen Anastasiadis “Yeter ki karşılıklı saygı olsun ve birbirimizin endişelerini paylaşalım” diye ekledi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşme niyeti olup olmadığı da sorulan Anastasiadis “Kıbrıs sorununun çözüm yöntemini ancak o şekilde bulabiliriz” cevabını verdi.