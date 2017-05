(Görüntülü Haber) Global Ports Holding Plc hisseleri Londra Borsası’nda işlemlere açıldı (2)

Gonca Yağcı/Londra, 17 Mayıs () - Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Liman İşletmeleri A.Ş.’yi bünyesinde barındıran Global Ports Holding Plc'nin sahibi Mehmet Kutman, bir Türk şirketinin Londra gibi önemli bir borsada kote olmanın yolunu açtıklarını belirterek “inşallah başkaları da takip eder” dedi. Mehmet Kutman, Global Ports Holding Plc'nin Londra Borsası’nda kote olmasıyla ilgili törende muhabirine yaptığı açıklamada, bir Türk vatandaşı olarak gurur duyduğunu belirtti. Kutman, “Türkiye’den doğmuş bir şirketin Londra gibi önemli bir borsada kote olması gurur, heyecan, mutluluk, sevinç, gözyaşlarıyla dolduruyor insanı. Biz yolu açtık, inşallah başkaları da takip eder. Her zaman ben ülke insanıma inanmışımdır. Uluslar arası bir şirketiz, 14 limanımız var. 8 ayrı ülkedeyiz ama tepe yöneticilerin hepsi Türk. Dolayısıyla insanın kendisine inanması geleceğe bakması lazım. Yolda bir sürü engeller olabilir ama inanırsanız kendinize, Türk insanının yapamayacağı şey yoktur.” dedi. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman ve Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Londra Borsası yetkilileri ve Londra finans çevrelerinden çok sayıda davetli katıldı. Global Ports Holding Plc'nin, dünyanın en önemli küresel finans merkezlerinden Londra’da, 2017 yılının en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirdi. İngiltere’de kurulu Global Ports Holding Plc’nin hisseleri, Londra Borsası’nda bugünden itibaren işlem görmeye başladı. Londra Borsası’nda 177.6 milyon sterlin (230 milyon dolar / 820 milyon lira) ile bu yılın en büyük halka arzını gerçekleştiren Global Ports Holding Plc'nin hisselerinin yüzde 10.8’i İngiltere’de yerleşik 3.935 adet bireysel yatırımcıya, yüzde 89.2’sinin ise 55 adet kurumsal yatırımcıya tahsis edildi. Kutman: Heyecan verici vizyonumuzu paylaşan yeni hissedarlarımıza hoşgeldiniz diyorum Global Ports Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, "Global Ports Holding için çok önemli ve heyecan verici vizyonumuzu paylaşan yeni hissedarlarımıza hoşgeldiniz diyorum. Onlarla daha da büyüdük, daha da güçlendik. Bu eşsiz işin eş kurucusu olan rahmetli ortağım Gregory Michael Kiez'in asıl tutkusunu gerçekleştirmek için çok çalışan meslektaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Borsada işlem gören bir şirket olarak gelişimimizin bir sonraki aşamasını büyük bir inançla bekliyoruz” diye konuştu. Sayın: Güçlü yatırımcıların teklifimize olan ilgisinden çok memnunuz Londra Borsası’nda gerçekleştirilen halka arz ile ilgili açıklamalar yapan Global Ports Holding Genel Müdürü Emre Sayın, "Güçlü yatırımcıların teklifimize olan ilgisinden çok memnunuz. İyi çeşitlendirilmiş, benzersiz iş modelimiz ve mükemmel büyüme fırsatlarımız, tanınmış durumda ve şimdi halka arz döneminde oluşturduğumuz stratejimizi sunmak için sabırsızlanıyoruz. Dünyadaki tek bağımsız kruvaziyer liman işletmecisi olarak ilk hamle avantajımızı temel alan Avrupa, Karayipler ve Asya'daki liman operasyonlarımızın kapsamını genişletmeye odaklandık. Bu dönem bizim için çok heyecan verici ve kamuya açık bir şirket olarak yeni hayatımızı dört gözle bekliyoruz” dedi. GPH Akdeniz’deki pazar payını yüzde 25’e ulaştırdı Global Ports Holding (GPH); Türkiye’deki en yoğun kruvaziyer yolcu trafiğine ev sahipliği yapan Kuşadası’ndaki Ege Ports’un yanı sıra Antalya’daki Port Akdeniz ve Muğla’daki Bodrum Kruvaziyer Limanı’nı işletiyor. Global Liman İşletmeleri (GLİ) yurt dışında ise; İspanya’da Akdeniz destinasyonunun en gözde limanı Barselona Kruvaziyer Limanı ile Malaga Kruvaziyer Limanı’nı, Karadağ’da Port of Adria (Bar Limanı), Portekiz’de Lizbon Kruvaziyer Limanı, Singapur’da Singapur Kruvaziyer Limanı, Malta’da Valletta Kruvaziyer Limanı, Hırvatistan’da Dubrovnik Kruvaziyer Limanı’nı işletiyor. İtalya’da ise en çok ilgi çeken turizm merkezlerinden ve en önemli indi/bindi limanlarından Venedik Kruvaziyer Limanı ile birlikte, Ravenna Kruvaziyer Limanı, Cagliari Kruvaziyer Limanı, Catania Kruvaziyer Limanı’nı operasyonel yapısına katan GPH, ayrıca Portovenere’de kruvaziyer yolcularına karaya ulaşım hizmeti veren La Spezia Cruise Facility şirketini de bünyesine ekledi. GLİ, Asya Pasifik ve Akdeniz’de 700’ün üzerinde çalışanı ile yaklaşık 7. 5 milyon yolcuya hizmet vererek, Akdeniz’deki pazar payını yüzde 25’e ulaştırdı. Türkiye’de Port Akdeniz (Antalya) ve Karadağ’da Port of Adria (Bar Limanı) ile ticari liman işletmeleri faaliyetlerinde toplam 1.5 milyon ton kargo ve 215 bin TEU konteyner elleçledi.