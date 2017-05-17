(Görüntülü Haber) Global Ports Holding Plc hisseleri Londra Borsası’nda işlemlere açıldı (1)

Gonca Yağcı/Londra, 17 Mayıs () - Global Ports Holding dünyanın en önemli küresel finans merkezlerinden Londra’da 2017’deki en büyük arzlarından birini gerçekleştirdi. Küresel arenaya yeni bir marka kazandır an Global Ports Holding, Avrupa’da 9, Karayipler’de 7, Asya’da 4 olmak üzere birçok yatırım alternatifi ile ilgilendiğini duyurdu.



Dünyanın en büyük ve lider kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding Plc. (GHP) hisseleri, 12 Mayıs Cuma günü itibari ile Londra Borsası’nda işlem görmeye başlamasının ardından bugün Londra Borsası’nda açılış seremonisi gerçekleştirildi. En önemli küresel finans merkezlerinden olan Londra Borsası’nda yapılan serenomiye Londra Borsası yetkililerinin yanı sıra GPH Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman ve GPH CEO’su Emre Sayın ile birlikte Holding üst yönetiminden kalabalık bir heyet ile önemli küresel yatırımcıların temsilcileri hazır bulundu.



Halka arz; Türkiye’nin gücünü, başarısını iktisadi alana da taşıdı



Londra Borsası’ndaki açılış seranomisi öncesinde açıklama yapan GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Türkiye, siyasi, diplomasi, askeri ve iktisadi alanlarda zorlu bir dönemden geçiyor ve önemli bir mücadele veriyor. Global Ports Holding bir Türk şirketi olarak, en önemli küresel finans merkezlerinden biri olan Londra’da 2017 yılındaki en büyük halka arzlardan birini gerçekleştirdi. Böylesine zorlu bir süreçte, Türkiye’nin başarısını, gücünü iktisadi alanda da çok net ve güçlü bir şekilde uluslararası arenaya taşımanın verdiği gurur ve memnuniyet, bizler için ayrı ve çok özel bir anlam taşıyor” dedi.



GPH’ın benzersiz iş modeli, küresel arenada kabul ve talep gördü



Global Ports Holding hisselerine küresel önemli yatırımcıların ilgisinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Mehmet Kutman, “Global Ports Holding bugünlere bir anda gelmedi, 2004 yılından bu yana liman altyapısı alanında attığı önemli adımlarla, yürüttüğü güçlü strateji ile geldi. Bugün geldiğimiz noktada yarattığımız benzersiz bu iş modelinin ve sunduğumuz fırsatların küresel arenada kabul ve talep görmesi, elbette ki bizleri mutlu etti, cesaretlendirdi. Ancak bununla birlikte gücümüze güç kattı” şeklinde konuştu. Kutman, Türkiye’nin küresel arenadaki öncü global markalarından biri olarak, uluslararası alanda yeni ve güçlü bir marka daha yaratmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.



GPH Avrupa’da 9, Karayipler’de 7, Asya’da 4 limanla ilgileniyor



Küresel arenada kamuya açık bir şirket olarak bu yeni dönemin kendileri için çok önemli ve heyecan verici olduğunu belirten Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın da, “Şimdi ise halka arz döneminde oluşturduğumuz stratejimizi sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bu yöne dönemde organik büyümedeki başarımızı sürdürmekte kararlıyız. Yatırımlarımızın yanı sıra yaptığımız geliştirmeler, yeni ve inovatif hizmetlerle sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirmek ve kruvaziyer turizmine katkıda bulunmak, geliştirmek istiyoruz. Bununla birlikte güçlü bir şekilde sürdürdüğümüz inorganik büyümede ise; Dünyadaki tek bağımsız ve lider kruvaziyer liman işletmecisi olarak ilk hamle avantajımızı temel alan Avrupa, Karayipler ve Asya'daki liman operasyonlarımızın kapsamını genişletmeye odaklandık. Avrupa’da 9, Karayipler’de 7, Asya’da 4 olmak üzere birçok yatırım alternatifi ile ilgileniyoruz” diyerek, orta vadedeki hedeflerini; “14 olan liman sayısını 25’e, 7.8 milyon olan hizmet verdikleri yolcu sayısını ise 25 milyona çıkarmak” olarak belirtti.



GPH sadece ‘en büyük’ değil, aynı zamanda ‘lider’ ve ‘bağımsız’



8 ülke 14 liman ile “Dünyanın en büykü liman işletmecisi” olduklarını yineleyen Emre Sayın, “Ancak sadece nicelikle sınırlı ‘en büyük’ ifadesi, GPH’ı tarif etmek için yeterli kalmıyor. Zira bizim niteliğimiz de benzersiz. Uzun yıllara dayanan tecrübemiz, farklı ülke ve coğrafyalarda iş yapmamızdan kaynaklanan zengin kültür mozaiğimiz ile benezrsiz bir bilgi birikimi ve kabiliyete sahibiz. Üstelik kruvaziyer turizm alanındaki tek bağımsız liman işletmecisiyiz. Bu nedenle bizler için ‘en büyük’ olmamızın yanı sıra ‘lider’ ve ‘bağımsız’ olmamız bizler için ayrı ve güçlü anlamlar taşıyor” açıklamasında bulundu.