(Görüntülü Haber) Gelinin seks görüntüleri düğünü karıştırdı

Kanada'da mutlu başlayan düğün, gelinin eski sevgilisinin masalara, birlikte olurken çektikleri fotoğrafları dağıtmasıyla bir anda karıştı. Erkek tarafı, kız tarafının üzerine yürüdü, sandalyeler havada uçuştu. Kanada'nın Toronto ketinde bir düğün, gelinin ve eski sevgilisinin gizli fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından savaş alanına döndü. Gelinin eski sevgilisi tarafından çekilmiş ve kaydedilmiş görüntüleri düğün salonundaki her bir masaya dağıtılmasından sonra ortalık karıştı.Resimleri gören erkek tarafı kız tarafının üzerine yürüdü. Çıkan tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüşürken, iki taraf da birbirlerinin üzerine masa ve sandalye fırlattı. Oğlan ve kız tarafı güçlükle sakinleştirilirken, olay an be an kameralara yansıdı. Davetlilerden öğrenildiğine göre, gelinin eski erkek arkadaşı kendisinden intikam almak için gizlice salona gelerek, her bir masaya gelinin seks yaparken çekilmiş fotoğraflarını bıraktı. Video kısa sürede dünyada tıklanma rekorları kırdı.