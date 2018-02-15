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(Görüntülü Haber) Gazeteci Gülten Özbey Paris’ten cenaze töreniyle uğurlandı

Paris, 15 Şubat () - Doğan Haber Ajansı () Paris muhabiri, AA Brezilya muhabiri Ömer Yetkin Acar’ın annesi, gazeteci, eğitimci ve sivil toplum örgütü çalışanı 59 yaşındaki Gülten Özbey, Paris’te DİTİB Camii’nde düzenlenen...

Paris, 15 Şubat () - Doğan Haber Ajansı () Paris muhabiri, AA Brezilya muhabiri Ömer Yetkin Acar’ın annesi, gazeteci, eğitimci ve sivil toplum örgütü çalışanı 59 yaşındaki Gülten Özbey, Paris’te DİTİB Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Türkiye’ye uğurlandı. Paris’te 6 Şubat’ta yaşamını yitiren Gülten Özbey’in cenaze törenine Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, gazeteci meslektaşları, Fransa’daki bazı derneklerin yöneticileri, yakınları ve arkadaşları katıldı. DİTİB Bagnolet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Özbey’in naaşı, defnedilmek üzere İzmir’e gönderildi. Özbey, 16 Şubat’ta İzmir’de Karşıyaka Başcılar Camii’nde cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası, Doğançay Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Fransa’daki basın mensupları arasında önemli bir yeri olan Gülten Özbey anısına, Paris Başkonsolosluğu’nda 18 Şubat Pazar günü de anma töreni düzenlenecek.

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