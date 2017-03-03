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(Görüntülü Haber) Gaggenau belediyesine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Mümin Karaca Gaggenau, 3 Mart () - Karlsruhe yakınlarındaki Gaggenau kasabasında bir kişinin belediye santrali arayarak bomba olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Rasttat polis ekipleri ve bomba imha ekipleri arama yaptı. Güvenlik amacıyla beş...

Mümin Karaca Gaggenau, 3 Mart () - Karlsruhe yakınlarındaki Gaggenau kasabasında bir kişinin belediye santrali arayarak bomba olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Rasttat polis ekipleri ve bomba imha ekipleri arama yaptı. Güvenlik amacıyla beş katlı belediye binanın boşaltıldığı arama sonrası ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Belediye Başkan yardımcısı Michael Pfeiffer, bir gün öncesine kadar organizatörlerin kendilerine en fazla 400 kişinin katılımı ile dışarıya kapalı bir dernek toplantısı yapılacağını bildirdiklerini, ancak hem Alman hem de uluslararası basından bunun çok daha kapsamlı bir etkinlik olacağını ve Türk basınından da referandum ile ilgili bir seçim kampanyası olacağını öğrendiklerini söyleyerek, ?Bu salon 500 kişilik bir kapasiteye sahip ve bunun çok ötesinde bir insan kalabalığının buraya geleceği anlaşılınca, böyle bir sorumluluğu alamayacağımıza karar verdik? dedi. Polis aramasının saatler alabileceğini söyleyen Pfeiffer, Bu tehdidi ne kadar ciddiye almamız gerekir, bilmiyorum. Türk Bakan'ın konuşmasının iptali ile bir bağlantısı olduğundan yola çıkıyoruz dedi. Rasttat polis basın sorumlus Karin Stürzel'den yapılan açıklamada, aramalar sonrası bombaya rastlanmadığını ve belediye binasına giriş-çıkışlara yeniden izin verildiği kaydedildi.

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